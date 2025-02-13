Bild: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, 15 человек пострадали

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, в результате наезда пострадали 15 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», пострадавшими могли быть участники протестной акции профсоюза Verdi. На место происшествия прибыли медики.

До этого NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

Ранее автобус с людьми перевернулся в Боливии.