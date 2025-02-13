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Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно

BR: водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно
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Водитель, наехавший на толпу людей в Мюнхене, сделал это умышленно. Об этом сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев.

По данным Die Welt, злоумышленником оказался 24-летний мужчина.

По данным журналистов, наезд произошел во время демонстрации профсоюзов Verdi.

Bild со ссылкой на полицейские источники сообщил, что в результате наезда пострадали 15 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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