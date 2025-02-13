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Прокуратура Соликамска начала проверку после ЧП в шахте

Прокуратура начала проверку причин обрушения в шахте «Уралкалия» в Соликамске
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Shutterstock/Salivanchuk Semen

Соликамская городская прокуратура начала проверку после инцидента в шахте «Уралкалия». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в калийной шахте 13 февраля произошло отслоение горной породы. В результате инцидента два человека выжить не смогли. На место трагедии выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия. Позже будет дана оценка соблюдению промышленной безопасности, правилам охраны и условиям труда на объекте.

В конце сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек), был оперативно выведен на поверхность.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.

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