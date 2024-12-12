В Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте

В Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника произошло обрушение горной породы, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает РИА Новости.

«Из-за горного удара на горизонте шахты произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент обрушения в шахте находились два человека. Они эвакуировались самостоятельно. Инцидент произошел в 9:10 по московскому времени.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке произошло обрушение породы рудника, в результате чего пострадали трое горняков. По его словам, ЧП случилось в штреке №3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч». Он добавил, что их тела вытащили из-под завалов и подняли на поверхность.

28 сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек) был оперативно выведен на поверхность.

Ранее в Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения.