В Соликамске два человека погибли при обрушении шахты

Махонин: два человека погибли в результате обрушения шахты в Соликамске

В Соликамске Пермского края при обрушении на шахте ПАО «Уралкалий» погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Выражаю мои соболезнования семьям погибших сотрудников‎»‎, — написал губернатор Пермского края.

Он добавил, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия.

13 февраля стало известно, что на шахте произошло обрушение горной породы.

До этого в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника случилось аналогичное происшествие, пострадали два человека.

В конце сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек), был оперативно выведен на поверхность.

В октябре прошлого года министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке произошло обрушение породы рудника, в результате чего пострадали трое горняков. По его словам, ЧП случилось в штреке №3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч». Он добавил, что их тела вытащили из-под завалов и подняли на поверхность.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.