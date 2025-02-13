В Соликамске два человека погибли при обрушении шахты

В Соликамске Пермского края при обрушении на шахте ПАО «Уралкалий» погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
«Выражаю мои соболезнования семьям погибших сотрудников», — написал губернатор Пермского края.
Он добавил, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия.
13 февраля стало известно, что на шахте произошло обрушение горной породы.
До этого в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника случилось аналогичное происшествие, пострадали два человека.
В конце сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек), был оперативно выведен на поверхность.
В октябре прошлого года министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке произошло обрушение породы рудника, в результате чего пострадали трое горняков. По его словам, ЧП случилось в штреке №3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч». Он добавил, что их тела вытащили из-под завалов и подняли на поверхность.
Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.