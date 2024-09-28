Почти 360 человек эвакуируют из рудника в Норильске из-за пожара

В шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 метров произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным источника агентства, спасатели эвакуируют 356 работников. Информация о пострадавших уточняется, а также устанавливается точная площадь пожара.

Летом следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, где пострадали два человека. В ведомстве отметили, что по факту травмирования рабочих проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности... если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В краевом минздраве пояснили РИА Новости, что у пострадавших обнаружили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

В конце мая в Бурятии из-за задымления в шахте рудника «Ирокинда» эвакуировали почти 50 человек. По информации агентства, инцидент произошел в шахте рудника в поселке Иракинда, расположенном в Муйском районе. На момент задымления внутри находилось 47 горняков.

Ранее в шахте имени Костенко в Казахстане произошло задымление.