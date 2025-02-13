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Российские власти подготовили реформу нотариата

Минюст РФ: опубликован проект нового закона о нотариате в России
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Минюст РФ опубликовал для общественного обсуждения проект нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», который должен заменить действующий — «Основы законодательства РФ о нотариате», принятый в 1993 году. Новый закон может вступить в силу в 2026 году, проект опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Регулятор отметил, что новый закон призван повысить доступность и улучшить качество нотариальных услуг, а также усилить государственный контроль за работой специалистов.

Накануне стало известно, что в России изменился порядок запроса данных о наследовании, его автоматизировали.

Как утверждает адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова, прямой обмен соответствующими документами между нотариусами и ЗАГС снижает риск мошенничества и упрощает ведение дел. Несмотря на это, специалист посоветовала наследникам как можно скорее обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела и при этом иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.

До этого собственникам недвижимости напомнили об удвоении штрафа за неуплату налога на продажу жилья до 40% от этого налога.

Ранее адвокат Бахилин назвал три порядка наследования имущества супругов.

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