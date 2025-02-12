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Собственникам жилья напомнили об удвоении одного из штрафов

Экономист Староверова: штраф собственникам за неуплату налогов на жилье удвоился
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова. Ольга Староверова напомнила россиянам об удвоении штрафа за неуплату налога на продажу недвижимости. Ее слова приводит РИА Новости.

Теперь вместо 20% россиянам придется уплатить в качестве штрафа 40% от недоплаченной в бюджет суммы. При этом размер этого налога при продаже недвижимости стоимостью выше 2,4 млн рублей теперь будет превышать прежние 13% из-за введения прогрессивного налогообложения.

Также с 10 до 15 тыс. рублей увеличился штраф для собственников за нарушение противопожарных норм — блокировку пожарного люка на балконе или изменение направления открытия входной двери. Также за незаконную установку тамбура на общей лестничной площадке будет введен штраф в размере 15 тыс. рублей. Устанавливать такие тамбуры можно будет только с согласия собственников помещений многоквартирного дома.

До этого россиян предупредили об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января.

Ранее в России собрались увеличить некоторые штрафы в сотни раз.

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