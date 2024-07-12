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Россиянам рассказали, как наследуется имущество супругов

Адвокат Бахилин назвал три порядка наследования имущества супругов

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Pixabay

Сейчас есть три порядка наследования имущества супругов: по завещанию, наследственному договору и закону. Последний вариант действует, только если нет завещания или наследственного договора. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

«В завещании или наследственном договоре можно определить любых наследников. Супруги также могут составить совместное завещание. Все эти документы никак не затрагивают обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, которые в любом случае должны получить не менее половины того, что им бы причиталось при наследовании по закону», — отметил адвокат.

Он уточнил, что по закону в первую очередь наследуют дети, супруг и родители наследодателя в равных долях. Например, у супруга в личной собственности есть квартира. Также у семьи есть ребенок. В случае смерти этого супруга квартира будет разделена по ½ доле между супругой и ребенком, подчеркнул Бахилин.

По его словам, если супруги не заключали брачный договор, имущество, которое они получили в браке, — их совместная собственность. Поэтому после смерти одного из супругов, второй из них может через нотариуса выделить свою долю и оформить ее в личную собственность. После этого у него остается право вместе с другими наследниками унаследовать остальную часть имущества, сказал адвокат.

Например, семья состоит из трех человек: жены, мужа и сына. В общей собственности супругов есть квартира. Бахилин подчеркнул, что в случае смерти одного из супругов, второй имеет право выделить свою долю в квартире в размере одной второй, а также унаследовать половину от оставшейся доли, а сын имеет право только получить в наследство половину доли, оставшейся после выделения. То есть в данном случае, три четверти квартиры достанутся пережившему супругу и одна четверть — сыну, заключил адвокат.

До этого адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук рассказал, как составить завещание.

Ранее россиянам сообщили, чем чревато вступление в наследство.

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