В России изменился порядок запроса данных о наследовании

Порядок запроса данных при процедуре наследования был автоматизирован. Об этом рассказала РИА Новости адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

«А автоматическая проверка родственных связей способствует уменьшению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками, снижая нагрузку на суды», — подчеркнула Овцынова.

По словам юриста, прямой обмен соответствующими документами между нотариусами и ЗАГС снижает риск мошенничества и упрощает ведение дел. Несмотря на это, специалист посоветовала наследникам как можно скорее обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела и при этом иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на наследство.

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