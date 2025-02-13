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В Соликамске произошло обрушение горной породы в шахте

РЕН ТВ: в Пермском крае рабочие пострадали при обрушении горной породы в шахте
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Mishainik/Shutterstock/FOTODOM

В Соликамске на шахте ПАО «Уралкалий» произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, под завалами могут находиться два человека. На место происшествия выехали спасатели. Причины обвала горной породы неизвестны.

До этого в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника произошло обрушение горной породы, пострадали два человека. По данным ведомства, в момент обрушения в шахте находились два человека. Они эвакуировались самостоятельно.

28 сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошло задымление в шахте. В «Норникеле» отмечали, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек), был оперативно выведен на поверхность.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.

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