На Камчатке погибли трое горняков

На Камчатке произошло обрушение породы рудника, в результате чего погибли трое горняков. Об этом сообщили министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ЧП случилось в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч».

«К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Обнаружены трое погибших», — написал чиновник.

Он добавил, что их тела вытащили из-под завалов и подняли на поверхность.

28 сентября в Норильске на руднике «Скалистый» произошел пожар в шахте. В «Норникеле» позже сообщили, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек) был оперативно выведен на поверхность.

Ранее в Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения.