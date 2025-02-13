Ученицы блогера Артема «МореТУТ» потребовали вернуть им деньги за сторисы вместо курсов

Mash: на блогера Артема «МореТУТ» подали в суд его ученицы за курсы-пустышки

На блогера-миллионника Артема «МореТУТ» подали в суд его ученицы и потребовали вернуть им 375 тыс. рублей за курсы успеха для турбизнесменов, которые оказались пустышкой. Об этом пишет Mash.

По данным канала, адвокат Андрей Сергеев выдвинул коллективный иск от трех девушек. Он сказал, что клиентки заплатили за марафон по турбизнесу по 125 тыс. рублей каждая. За эти деньги они ожидали раскрытия секретов предпринимательской жизни, но в ответ получили тишину в учебных чатах и сторисы блогера с отдыха. Когда недовольные девушки попросили вернуть деньги, им пришел отказ.

Ученицы обратились за помощью к адвокату и подали иск. Сам же блогер уже анонсировал новый курс обучения. Как утверждает Сергеев, недовольных клиентов, которые жалуются на «МореТУТ», очень много, но формулировки публичной оферты мешают учащимся выдвигать обвинения.

До этого на девушку-блогера из Сочи завели уголовное дело за организацию финансовой пирамиды, благодаря которой она получила 13 млн рублей от 52 человек.

Ранее мошенница попросила воды у пенсионерки и украла почти полмиллиона рублей.