Мошенница попросила воды у пенсионерки и украла почти полмиллиона рублей

В Грязинском районе Липецкой области задержана женщина, укравшая у пенсионерки 480 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 88-летняя жительница Грязей. Пенсионерка сообщила, что к ней в квартиру вошла незнакомая женщина и попросила стакан воды. Хозяйка пошла на кухню, а когда вернулась, то незнакомка, поспешила с ней попрощаться.

После ухода неожиданной гостьи пенсионерка обнаружила, что из шкафа пропал сверток с накоплениями. Личность воровки удалось установить, ею оказалась 21-летняя местная жительница. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Часть похищенных средств девушка вернула потерпевшей.

До этого сообщалось, что пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку. Нетрезвая обвиняемая ворвалась в квартиру к 92-летней пенсионерке. Женщина набросилась на потерпевшую и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пенсионерка передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые налетчица похитила и покинула квартиру. Подозреваемую в ограблении удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сиделка ограбила 83-летнюю пенсионерку из-за отказа в выплате премии.