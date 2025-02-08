Девушка из Сочи пообещала подписчикам успех и заработала на них 13 млн рублей

Девушку-блогера из Сочи судят за организацию финансовой пирамиды, благодаря которым она получила 13 млн рублей от 52 человек. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В отношении 33-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, девушка записывала видеоролики, в которых рассказывала о своем пути к успеху и предлагала подписчикам вложиться в ее проект, чтобы получить доход в размере от 99 % до 1000 % годовых. При этом деньги никуда не инвестировались и ей присваивались.

До этого в Екатеринбурге школьница оставила мать без денег из-за электронного дневника.

Девушка получила звонок от мошенницы, представившейся завучем, и по ее просьбе назвала код из СМС-сообщения, чтобы якобы провести редактирование баз данных школы, а затем выполнила еще несколько действий. В итоге со счетов женщины оказались 275 тыс. рублей.

Ранее мошенница попросила воды у пенсионерки и украла почти полмиллиона рублей.