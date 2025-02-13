В Донецке задержали подозреваемого в подготовке диверсий

Жителя Донецка задержали по подозрению в подготовке диверсий

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жителя Донецка, подозреваемого в подготовке диверсий. Об этом сообщает ТАСС.

Региональное УФСБ утверждает, что задержанный действовал по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый причастен к незаконному приобретению взрывных устройств.

По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В январе в Севастополе был задержан местный житель, подозреваемый в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота РФ.

По данным спецслужб, задержанный переписывался в Telegram с представителями ГУР Украины.

4 января сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Речь идет о подростках 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны России.