ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее информации, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации. Они планировали совершить теракт в месте массового пребывания людей. Для этого они собирались использовать самодельное взрывное устройство (СВУ). У задержанных изъяли компоненты бомбы и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

В ФСБ заявили, что заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

28 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты со стороны украинских спецслужб против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

Ранее работники Федеральной службы безопасности сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, готовившихся агентами спецслужб Украины.