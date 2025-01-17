ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу ГУР Украины сведений о ПВО РФ

В Севастополе задержан местный житель, подозреваемый в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный переписывался в Telegram с представителями ГУР Украины.

«Действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный осуществлял сбор информации о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе», — рассказали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина арестован.

На прошлой неделе сообщалось, что в Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали.

4 января сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Речь идет о подростках 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны России.