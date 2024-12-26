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ФСБ сообщила о срыве серии покушений на высокопоставленных военных

ФСБ сорвала теракты СБУ против высокопоставленных российских военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Речь идет военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также членах их семей. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Кроме того, установлен житель Москвы, который, по версии ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами и проводил по их заданию разведку по местам жительства и работы российских военнослужащих и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы злоумышленник посылал кураторам для дальнейшей подготовки террористических актов.

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи, по которым они связывались с представителями спецслужб Украины.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовные дела за незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовление терактов, а также совершение государственной измены. Задержанных может ждать пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.

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