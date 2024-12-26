ФСБ сообщила о срыве серии покушений на высокопоставленных военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Речь идет военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также членах их семей. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Кроме того, установлен житель Москвы, который, по версии ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами и проводил по их заданию разведку по местам жительства и работы российских военнослужащих и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы злоумышленник посылал кураторам для дальнейшей подготовки террористических актов.

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи, по которым они связывались с представителями спецслужб Украины.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовные дела за незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовление терактов, а также совершение государственной измены. Задержанных может ждать пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.