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В Москве ожидается похолодание до -8°С

Гидрометцентр: температура в Москве снизится до -8°С
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В Москве 13 февраля ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В столице днем температура будет колебаться от -7 до -5°С, а ночью столбики термометров покажут до -8°С. Осадков не ожидается.

В Московской области синоптики обещали от -9 до -4°С. Ночью температура может опуститься до -11°С. Ветер в Подмосковье будет дуть с запада со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 752 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что на предстоящей неделе в Приморском крае ожидается переменчивая погода. Температура воздуха будет меняться от -27℃ до +2℃. 13 февраля снег ожидается лишь в центральных районах края, где максимальная температура достигнет -2℃…-10℃.

Незадолго до этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается аномальная погода. Дневная температура будет доходить до -3°C, ночная — до -7°C.

Ранее Вильфанд предупредил об опасной погоде более чем в 10 регионах.

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