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Жителей Приморского края предупредили о переменчивой погоде

В Приморском крае температура воздуха будет варьироваться от -27℃ до +2℃
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Shutterstock

На предстоящей неделе в Приморском крае ожидается переменчивая погода. Температура воздуха будет варьироваться от -27℃ до +2℃, пишет информационное агентство PrimaMedia.

Согласно прогнозам метеорологов, в регионе будут активно сменяться циклоны и антициклоны, что приведет к чередованию теплых и холодных периодов. Во вторник температура будет находиться в пределах -3℃…+2℃. В среду ночью во многих местностях пройдет снег, а температура может упасть до -9℃-18℃, на северо-востоке — до -27℃. Днем возможна оттепель с температурой до +4℃.

13 февраля снег ожидается лишь в центральных районах края, где максимальная температура достигнет -2℃…-10℃. 14 февраля существенные осадки не ожидаются, а ночью температура снизится до -11℃…-19℃.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на будущей неделе в Москве ожидается аномальная погода. По ее словам, в течение всех семи дней на следующей неделе аномалия температуры воздуха будет положительной. В начале недели она будет на два-три градуса выше средних значений февраля, в конце — на три-четыре градуса, пояснила Позднякова.

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