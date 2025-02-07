Москвичам спрогнозировали аномальную погоду на следующей неделе

На неделе с 10 февраля в Москве ожидается аномальная погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в течение всех семи дней на следующей неделе аномалия температуры воздуха будет положительной. В начале недели она будет на два-три градуса выше средних значений февраля, в конце — на три-четыре градуса, пояснила Позднякова.

При этом синоптик уточнила, что в начале недели в столице сохранится морозная погода. Дневная температура будет доходить до -3°C, ночная — до -7°C. Осадки при переменной облачности не ожидаются. Во второй половине температура воздуха днем будет слабоположительной, небольшие морозы придут к выходным. В субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, температура днем опустится до -6°C, ночью — до -9°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, 8 февраля.

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