Вильфанд предупредил об опасной погоде более чем в 10 регионах

Вильфанд сообщил, что более чем в 10 регионах России ожидается опасная погода

Более чем в 10 регионах России на этой неделе прогнозируется опасная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В связи с наступающим понижением температуры непогода будет на Урале, к этому приведут температурные скачки», — отметил он.

Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Коми и Ненецком автономном округе прогнозируются ветер со скоростью 15-20 м/с и снег. Кроме того, в Пермском крае пройдет сильный снег, в Свердловской области будет дуть ветер со скоростью до 21 м/с, продолжил синоптик.

В Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай со среды и до конца рабочей недели ожидается снег, местами сильный, а также ветер 20-25 м/с. В Томской области будут наблюдаться такие явления как снег и гололед, в южных районах Красноярского края, в Иркутской области прогнозируется снег, метель, ветер до 20 м/с, сообщил Вильфанд.

В среду в Хакасии ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с и более, предупредил он. В связи с теплой погодой на Чукотке на этой неделе в регионе усилятся снег и ветер, в ночь на среду порывы ветра могут доходить до 35-40 м/с, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне Вильфанд сообщил, что в субботу температура воздуха в центральной части европейской России впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, достигнув отметки -13°C. Поступление холодных воздушных масс ожидается в результате воздействия циклона, который будет находиться к востоку от европейской России, уточнил он.

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