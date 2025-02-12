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В России за год признали террористами и экстремистами три тысячи человек

Росфинмониторинг за год включил 3165 человек в реестр террористов и экстремистов
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Shutterstock

Росфинмониторинг за год включил 3165 человек в реестр террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

2248 человек были признаны причастными к терроризму и 917 — стремизму.

Этим лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Согласно Уголовному кодексу РФ, участникам и лидерам экстремистских сообществ грозит до 12 лет лишения свободы или штраф в размере до 800 тыс. рублей. Финансирование таких сообществ наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. При этом ответственность за изготовление или распространение материалов экстремистского характера является административной. Максимальный размер штрафа по ней составляет до 1 млн. рублей для юридических лиц, и до 3 тыс. рублей – для граждан.

До этого Росфинмониторинг внес блогера-математика Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в Туле впервые задержали открытого гея по делу об экстремизме.

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