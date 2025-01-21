Россиянина отправили в колонию на 8 лет за финансирование терроризма

Суд отправил в колонию россиянина Антона Бобылева за финансирование терроризма — он осуществлял денежные переводы «Легиону «Свобода России» (организация запрещена в России)». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно приговору, первые три года Бобылев проведет в тюрьме — оставшийся срок ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Бобылев, настроенный против специальной военной операции (СВО) и принимаемых руководством России политических решений, был осужден за спонсирование украинского формирования, которое было признано террористическим в России.

Недавно также Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам лишения свободы за попытку поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе.

При этом в сентябре 2023 года он отправил электронное письмо на официальный адрес СБУ, в котором выразил желание сотрудничать с Украиной на конфиденциальной основе.

Ранее россиян предупредили о риске профинансировать террористов при переводе денег.