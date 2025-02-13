В российской школе возвели антитеррористический забор

Дагестанскую школу обнесли антитеррористическим забором. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, меры предприняли в школе №18 города Дербент. Вокруг школы был выставлен металлический забор, выкрашенный в зеленый цвет.

«Гимназию обнесли <...> по распоряжению мэра Ахмеда Кулиева. Осталось пригласить этих экспертов по безопасности», — говорится в сообщении.

До этого в Кузбассе на 15 суток приостановили работу одной из школ и размещенного в ней спортивного зала после выявления нарушений правил пожарной безопасности. В ходе проверки инспекторы выявили, что в учреждении не обеспечили безопасную эвакуацию.

Незадолго до того 13-летний ученик принес на занятия молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадали четверо людей, ученика задержали, а СК завел два уголовных дела.

Ранее прокуратура опубликовала результаты проверки кубанской школы, где случилась давка.