В СК Челябинской области возбуждены два дела из-за избиения школьников и учителя молотком

Следователи Челябинской области возбудили дела после того, как ребенок прошел в школу с молотком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Всего возбуждено два уголовных дела, одно из которых – по статье о халатности.

Сотрудники СК не уточнили, сколько человек пострадали во время инцидента и какие травмы получили. Однако специалисты подтвердили, что среди тех, кому понадобилась помощь медиков, есть несколько детей и учитель.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным источника, 13-летний мальчик принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Ребенка задержали.

Известно, что ситуация находится на контроле у главы региона. Он поручил правоохранителям и министерству образования Челябинской области разобраться в ситуации.

Ранее в Челябинской области 12-летний школьник избил одноклассника до сотрясения мозга.