Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК Челябинской области возбуждены два дела из-за избиения школьников и учителя молотком

В Челябинской области возбудили два дела после нападения школьника с молотком

Следователи Челябинской области возбудили дела после того, как ребенок прошел в школу с молотком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Всего возбуждено два уголовных дела, одно из которых – по статье о халатности.

Сотрудники СК не уточнили, сколько человек пострадали во время инцидента и какие травмы получили. Однако специалисты подтвердили, что среди тех, кому понадобилась помощь медиков, есть несколько детей и учитель.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным источника, 13-летний мальчик принес в школу молоток и во время занятий напал на детей и педагогов. Ребенка задержали.

Известно, что ситуация находится на контроле у главы региона. Он поручил правоохранителям и министерству образования Челябинской области разобраться в ситуации.

Ранее в Челябинской области 12-летний школьник избил одноклассника до сотрясения мозга.

Все новости на тему:
Нападение в школе Челябинска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами