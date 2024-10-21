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В Кузбассе из-за серьезных нарушений приостановили работу школы

Работу школы в Кузбассе приостановили за нарушения правил пожарной безопасности

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Shutterstock

В Кузбассе на 15 суток приостановили работу одной из школ и размещенного в ней спортивного зала после выявления нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на ГУФССП региона.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки инспекторы выявили, что в учреждении не обеспечили безопасную эвакуацию, в спальных помещениях применялись материалы с неизвестной пожарной опасностью, в спортзале был только один эвакуационный выход. Помимо этого, были зафиксированы и другие нарушения.

«Юридическое лицо совершило повторное нарушение требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников общеобразовательного учреждения», — отметили в ГУФССП.

Источник издания уточнил, что школа расположена в поселке городского типа Яя. Юрлицо признали виновным по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Telegram-канал Baza до этого писал, что в подмосковном Дмитрове, несмотря на официальное начало отопительного сезона, тепло дали не во всех домах и объектах социальной инфраструктуры. Проблемы с отоплением, как утверждают дмитровчане, есть в образовательных организациях города. Родители своими силами устанавливают в классах обогреватели, чтобы дети не замерзли.

Ранее жители деревни под Петербургом пожаловались на отсутствие аптек, магазинов и школ.

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