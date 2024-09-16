В Челябинске школьник напал на других учеников и учителей с молотком

Школьника из Челябинска подозревают в нападении на одноклассников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в коррекционной школе. По данным источника, 13-летний ребенок пронес в класс молоток. В какой-то момент он побежал в сторону школьников и избил некоторых.

В результате пострадала одна девочка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали школьника. На данный момент специалисты ведомства выясняют его мотивы.

Как сообщает kp.ru, на данный момент неизвестно, сколько человек пострадали, эта информация уточняется. Журналисты также рассказали, что у коррекционного заведения есть несколько филиалов.

«Мы позвонили в каждый. И в каждом нам заявили, что у них ничего не случилось», – сообщается в публикации.

В одной из организаций добавили, что утром на вахте усилили меры безопасности, там при входе досматривают людей.

По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, ситуация находится на его контроле. Он добавил, что пострадавших несколько, ученик нападал и на детей, и на педагогов.

Ранее россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии.