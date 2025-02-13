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В январе 2025 года зафиксирована рекордно низкая площадь льда в Арктике

Вильфанд: в январе 2025 года зафиксирована рекордно минимальная площадь льда в Арктике
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Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

Самая минимальная площадь льда наблюдалась в Арктике в январе текущего года. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В январе наблюдался минимум арктического льда, то есть зафиксированная площадь льда в Арктике была рекордно минимальной для января. Она стала ниже, чем в предшествующий рекорд, отмеченный в январе 2018 года», — сказал он.

Столь низкая площадь льда в январе связана с высокой температурой воздуха. На южном полюсе, в Антарктиде также меньше льда, чем обычно — на 5%.

Недавно климатолог Алексей Кокорин рассказал, что средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет.

Недавно международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Специалисты пришли к выводу, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C.

Ранее учены выяснили, что глобальное потепление приводит к увеличению популяции крыс.

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