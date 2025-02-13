В январе 2025 года зафиксирована рекордно низкая площадь льда в Арктике

Вильфанд: в январе 2025 года зафиксирована рекордно минимальная площадь льда в Арктике

Самая минимальная площадь льда наблюдалась в Арктике в январе текущего года. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В январе наблюдался минимум арктического льда, то есть зафиксированная площадь льда в Арктике была рекордно минимальной для января. Она стала ниже, чем в предшествующий рекорд, отмеченный в январе 2018 года», — сказал он.

Столь низкая площадь льда в январе связана с высокой температурой воздуха. На южном полюсе, в Антарктиде также меньше льда, чем обычно — на 5%.

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