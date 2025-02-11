Земля вступает в новую климатическую эру, выяснили ученые

Международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Это может быть сигналом о том, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, играет ключевую роль в оценке климатических рисков. Дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов.

«Каждая дополнительная доля градуса означает более экстремальные погодные условия и утрату биоразнообразия», — отметил профессор Орегонского университета Уильям Риппл.

По данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год стал первым полным календарным годом, когда глобальная температура превысила отметку в 1,5°C. Однако официальное превышение порога Парижского соглашения определяется по среднему значению за 20-30 лет. На данный момент средняя температура повысилась примерно на 1,3°C — выше, чем за последние 125 тысяч лет.

Используя компьютерное моделирование, команда исследователей пришла к выводу, что разовое превышение 1,5°C может служить «ранним предупреждением» о долгосрочном изменении климата. Они полагают, что если 2024 год уже перешагнул этот рубеж, то мир, вероятно, вступил в 20-летний период потепления на уровне 1,5°C.

«Пересечение этой отметки в 2024 году означает, что в ближайшие 10 лет человечество официально преодолеет этот рубеж, если не будут приняты срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов», — заключили авторы исследования.

Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата , удержание температуры в пределах 1,5°C позволит избежать самых катастрофических последствий глобального потепления. Однако 2024 год уже показал возможную реальность будущего: разрушительные ураганы, пожары и наводнения нанесли огромный экономический ущерб.

Ученые предупреждают, что потепление на 1,5°C грозит уничтожением до 90% коралловых рифов и повышает риск исчезновения 14% наземных видов. Если температура продолжит расти до 2°C, это может привести к таянию арктических льдов и вечной мерзлоты, высвобождению метана и повышению уровня мирового океана на несколько метров.

«Если не будут предприняты экстренные действия, 2024 год запомнится не как аномальный, а как начало новой климатической эпохи, в которой риски будут только нарастать», — сказал профессор Риппл.

Ранее ученые предупредили о возрастании риска столкновений самолетов с космическим мусором.