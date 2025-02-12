Следователи нашли лишние миллионы в зарплате врача в Пскове

СК нашел лишние 3,5 млн руб. в зарплате у замглавы перинатальной клиники в Пскове

Следователи обнаружили лишние 3,5 млн рублей в зарплате у заместителя главного врача перинатальной клиники в Пскове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Псковской области.

Врача обвиняют в мошенничестве при получении заработной платы в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года.

«Следователями регионального следственного управления заместителю главного врача ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ходатайству органов следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

Утверждается, что арестованный вносил ложные данные о дежурствах в документы учета рабочего времени.

8 февраля президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты врачам, работающим в учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), до уровня гражданских.

Ранее стало известно, что в России будут отслеживать сокращения зарплат медиков.