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В России будут отслеживать сокращения зарплат медиков

Роструд будет следить за сокращениями зарплат медицинских работников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты разработало новый индикатор для оценки соблюдения трудовых прав российских врачей и медсестер. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В соответствии с ним будет расширен перечень данных, с помощью которых Роструд будет определять, насколько соблюдаются трудовые права медицинских работников.

Предполагается, что Социальный фонд будет сообщать в Роструд о сокращении зарплат не менее чем у четверти персонала отдельных медицинских учреждений. Это станет основанием для внеплановых проверок больниц и клиник. При этом нововведение коснется только тех медиков, которые получают специальные социальные выплаты из федерального бюджета.

8 февраля президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты врачам, работающим в учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), до уровня гражданских.

Ранее в России назвали профессии с резким ростом зарплат.

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