Адвокат Винника заявил, что в США закрыли дело против россиянина

В Соединенных Штатах закрыли дело об отмывании денег, по которому проходил гражданин РФ Александр Винник, его могут экстрадировать в Россию уже в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Фредерика Бело.

«Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто», — рассказал юрист.

Он добавил, что с юридической точки зрения удалось обеспечить все условия для возвращения гражданина России на Родину.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

11 февраля американец Марк Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США. Винник отправится в РФ в рамках обмена.

Ранее мать Винника отреагировала на информацию о возможном освобождении сына.