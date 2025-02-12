Мать Винника отреагировала на информацию о возможном освобождении сына

Мать Винника надеется на освобождение сына в рамках обмена с США

Мать российского предпринимателя Александра Винника Вера Винник заявила «Газете.Ru», что не может подтвердить информацию СМИ об освобождении сына, но надеется на это.

«Могу только сказать, что слышала от журналистов. Подтвердить не могу. Но надеюсь», – сказала она.

12 февраля RT со ссылкой на адвоката сообщил, что США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена после освобождения российской стороной американца Марка Фогеля.

11 февраля бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Уиткофф.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не захотел отвечать на вопрос журналистов, на кого Москва обменяла американца Марка Фогеля.

Россиянин Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее в госдепе США сообщили, что Фогель стал 10-м американцем, освобожденным за второй срок Трампа.