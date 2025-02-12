США освободят россиянина Винника в ближайшее время

В ближайшее время Соединенные Штаты освободят гражданина РФ Александра Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката россиянина.

По данным канала, Винника вернут на Родину в рамках обмена на американца Марка Фогеля.

11 февраля Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США. Его освободили в рамках сделки, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хорошо отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет началом отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее мать Винника отреагировала на информацию о возможном освобождении сына.