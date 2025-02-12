Выросло число претендентов на премию «Служение»

Более 40 тыс. заявок подано на получение Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева.

«Подводим итоги заявочной кампании, которая у нас завершилась 9 февраля этого года <…>... По итогам прошлого года у нас было порядка 19 тыс. заявок, которые подавали наши с вами коллеги. В этом году более чем в два раза превысили количество заявок, которые поступили, более 41 тыс.», — заявил на пресс-конференции Грачев.

Он добавил, что по поручению первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко были доработаны номинации — добавлены «Мужество и героизм на благо служения Родине» для чиновников, работающих в зоне СВО и прифронтовых регионах, а также «Великое наследие для будущих поколений» за формирование у молодежи чувства сопричастности к истории страны.

Учрежденная президентом России Владимиром Путиным премия «Служение» присваивается людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения, является важным сигналом об отношении главы государства к огромному сообществу муниципалов.

Ранее депутат назвал успешной политику Путина по расширению возможностей местных властей.