Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат назвал успешной политику Путина по расширению возможностей местных властей

Депутат Морозов: развитие страны начинается с желания сделать лучше свою землю

close
100%
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Учрежденная президентом России Владимиром Путиным премия «Служение», которая присваивается людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения — важный сигнал об отношении главы государства к огромному сообществу муниципалов. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

По мнению парламентария, служение Отчизне является одним из самых благородных и почетных поступков, которые человек может совершить.

«Одни выбирают военную службу, чтобы защищать свою страну от внешних угроз и обеспечивать ее безопасность. Другие служат в области медицины, образования, науки, культуры, помогая развивать и улучшать свою родину внутри. Ну а мы сегодня говорим о служении людям на местах, на уровне муниципальной власти», — написал автор поста.

Сергей Морозов убежден, что это служение требует от человека самоотдачи, силы характера и готовности преодолевать трудности.

Замруководителя фракции ЕР обратил внимание на то, что впервые в истории России сразу 7,5 тыс. глав муниципальных образований из разных регионов страны собрались на одной площадке — выставке «Россия» на ВДНХ, чтобы вместе с первыми лицами страны обсудить участие муниципалитетов в реализации планов национального развития.

«Это единая, сплоченная команда, которая поддерживает политический курс президента», — заявил он.

Морозов убежден, что развитие Отечества начинается с желания людей сделать лучше землю, где они родились и выросли.

«Именно политика президента, направленная на расширение возможностей местных властей, позволила этому порыву стать общенациональной тенденцией. А созданные президентом инструменты и программы позволяют повышать уровень качества жизни граждан в каждом муниципалитете», — добавил парламентарий.

Он отметил, что решение главы государства о продлении и увеличении финансирования таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий» продолжат быть действенным инструментом преобразования населенных пунктов по всей стране.

Решение Владимира Путина об учреждении премии «Служение» и установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» парламентарий считает важным шагом.

16 января президент России Владимир Путин выступил на премии «Служение», которая вручалась представителям муниципального сообщества впервые, и наградил победителя в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами