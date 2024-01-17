Депутат назвал успешной политику Путина по расширению возможностей местных властей

Учрежденная президентом России Владимиром Путиным премия «Служение», которая присваивается людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения — важный сигнал об отношении главы государства к огромному сообществу муниципалов. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

По мнению парламентария, служение Отчизне является одним из самых благородных и почетных поступков, которые человек может совершить.

«Одни выбирают военную службу, чтобы защищать свою страну от внешних угроз и обеспечивать ее безопасность. Другие служат в области медицины, образования, науки, культуры, помогая развивать и улучшать свою родину внутри. Ну а мы сегодня говорим о служении людям на местах, на уровне муниципальной власти», — написал автор поста.

Сергей Морозов убежден, что это служение требует от человека самоотдачи, силы характера и готовности преодолевать трудности.

Замруководителя фракции ЕР обратил внимание на то, что впервые в истории России сразу 7,5 тыс. глав муниципальных образований из разных регионов страны собрались на одной площадке — выставке «Россия» на ВДНХ, чтобы вместе с первыми лицами страны обсудить участие муниципалитетов в реализации планов национального развития.

«Это единая, сплоченная команда, которая поддерживает политический курс президента», — заявил он.

Морозов убежден, что развитие Отечества начинается с желания людей сделать лучше землю, где они родились и выросли.

«Именно политика президента, направленная на расширение возможностей местных властей, позволила этому порыву стать общенациональной тенденцией. А созданные президентом инструменты и программы позволяют повышать уровень качества жизни граждан в каждом муниципалитете», — добавил парламентарий.

Он отметил, что решение главы государства о продлении и увеличении финансирования таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий» продолжат быть действенным инструментом преобразования населенных пунктов по всей стране.

Решение Владимира Путина об учреждении премии «Служение» и установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» парламентарий считает важным шагом.

16 января президент России Владимир Путин выступил на премии «Служение», которая вручалась представителям муниципального сообщества впервые, и наградил победителя в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».