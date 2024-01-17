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Путин призвал власти принимать справедливые решения по вопросам, волнующим граждан

Путин: власти должны принимать обоснованные решения по вопросам граждан

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Павел Бедняков/РИА Новости

Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, волнующим граждан, обращая внимание на целесообразность, здравый смысл, экономическое и социальное обоснование, справедливость. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«По поводу поездки на Дальний Восток, много было вопросов, которые люди задавали. Прямо сегодня со многими коллегами обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Мы должны принимать решения исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны справедливыми с социальной точки зрения», — сказал Путин.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов заявил, что учрежденная президентом России Владимиром Путиным премия «Служение», которая присваивается людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения, является важным сигналом об отношении главы государства к огромному сообществу муниципалов.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

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