Путин призвал власти принимать справедливые решения по вопросам, волнующим граждан

Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, волнующим граждан, обращая внимание на целесообразность, здравый смысл, экономическое и социальное обоснование, справедливость. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«По поводу поездки на Дальний Восток, много было вопросов, которые люди задавали. Прямо сегодня со многими коллегами обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Мы должны принимать решения исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны справедливыми с социальной точки зрения», — сказал Путин.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов заявил, что учрежденная президентом России Владимиром Путиным премия «Служение», которая присваивается людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения, является важным сигналом об отношении главы государства к огромному сообществу муниципалов.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.