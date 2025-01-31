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Названа причина массового отравления шаурмой в Пермском крае

У отравившихся шаурмой жителей Кунгура выявили сальмонеллез
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Число отравившихся шаурмой жителей города Кунгура в Пермском крае выросло до 32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

По данным ведомства, в числе обратившихся за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления 13 детей. 29 человек, среди которых 11 несовершеннолетних, были госпитализированы. Согласно заявлению минздрава, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно сообщению на сайте Роспотребнадзора, по предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.

Утром 31 января Telegram-канал «SHOT проверка» сообщал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгура с острым отравлением. По его данным, все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

Мужчине грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба его киоска с шаурмой (второй находится на улице Голованова) закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.

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