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Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46

Глава СК Бастрыкин: количество погибших от отравления суррогатным сидром увеличилось до 46

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Следственный комитет РФ

Число погибших от отравления «Мистером Сидром» выросло до 46 человек. Об этом сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал», — сказал он.

По словам Бастрыкина, в одном производстве соединили 28 уголовных дел. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, назначили более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин обратил внимание на процессы, связанные с оборотом суррогатного алкоголя. Он отметил, что нужно значительно повысить требования не только к производителям, но и продавцам подобной продукции. Председатель СК РФ напомнил, что сейчас, чтобы начать производство сидра, достаточно создать фирму с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Для напитков даже не требуют акцизную марку.

6 июня в Ульяновской области число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем объявили в розыск.

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Отравление сидром в России
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