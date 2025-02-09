В Карибском море произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Островов Кайман в Карибском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

По данным портала, эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километрах.

Информации о пострадавших, как и о разрушениях инфраструктуры не поступало.

5 февраля у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Сообщалось, что эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к северо-западу от города Тернате на Молуккских островах.

Кроме того, сейсмическое явление было зафиксировано 4 февраля. Остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.