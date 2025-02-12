В акватории Берингова моря произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Чукотского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что подземные толчки зафиксировали в акватории Берингова моря. При этом эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 52 км от села Лаврентия, а его очаг — на глубине 12 км.

«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало», — добавили в ведомстве, сославшись на данные Единой дежурной диспетчерской службы.

9 февраля в акватории Карибского моря произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Как рассказали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC), очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

На этом фоне жителей населенных пунктов, расположенных на западном побережье Пуэрто-Рико, предупредили об угрозе образования цунами. По данным газеты El Nuevo Dia, власти не объявляли эвакуацию населения, но попросили граждан держаться подальше от воды.

Ранее в РФ разработали новый метод изучения землетрясений.