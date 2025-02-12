Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В акватории Берингова моря произошло землетрясение

МЧС РФ: у побережья Чукотки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
close
Depositphotos

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Чукотского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что подземные толчки зафиксировали в акватории Берингова моря. При этом эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 52 км от села Лаврентия, а его очаг — на глубине 12 км.

«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало», — добавили в ведомстве, сославшись на данные Единой дежурной диспетчерской службы.

9 февраля в акватории Карибского моря произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Как рассказали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC), очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

На этом фоне жителей населенных пунктов, расположенных на западном побережье Пуэрто-Рико, предупредили об угрозе образования цунами. По данным газеты El Nuevo Dia, власти не объявляли эвакуацию населения, но попросили граждан держаться подальше от воды.

Ранее в РФ разработали новый метод изучения землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами