Угрозу цунами объявляли в Пуэрто-Рико после мощного землетрясения

Предупреждающие о цунами сирены звучали на западном побережье Пуэрто-Рико после мощного землетрясения в Карибском море. Об этом пишет местная газета El Nuevo Dia.

«Эвакуация не объявлялась, но жителей попросили держаться подальше от воды», — говорится в сообщении.

По данным источника, позднее предупреждение о цунами для Пуэрто-Рико было отменено. Однако для Кубы, а также Каймановых островов и Гондураса угроза сохраняется. Прогнозируемая высота волны варьируется от одного до трех метров.

Незадолго до этого портал ESMC сообщил, что землетрясение магнитудой 7,6 было зарегистрировано у берегов Островов Кайман в Карибском море. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, еще одно сейсмическое явление было зафиксировано 4 февраля. Остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах, фиксировались сотни подземных толчков, также объявлялась угроза цунами.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.