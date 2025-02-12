Кулеба: украинцам надо быть реалистами и понять, что ВСУ не остановят ВС РФ

Украинцам нужно быть реалистами и понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить продвижение российских войск. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины. Сейчас наших возможностей хватает для того, чтобы максимально замедлить движение российской армии», — сказал экс-глава ведомства.

Кулеба добавил, что правительству Украины не стоит рассчитывать на увеличение помощи от Запада в ближайшее время, как и на собственные производственные мощности.

В январе издание Daily Express заявило, что Россия в долгосрочной перспективе станет единственным победителем украинского конфликта. По данным авторов, сама Украина теряет военнослужащих и территории «с пугающей скоростью» и уже открыто начала указывать на необходимость урегулирования ситуации.

Ранее Медведев заявил, что удары РФ по Украине являются частью концепции «мир через силу».