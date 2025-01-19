Россия в долгосрочной перспективе станет единственным победителем украинского конфликта, пишет издание Daily Express.

По данным издания, сама Украина теряет военнослужащих и территории «с пугающей скоростью» и уже открыто начала указывать на необходимость урегулирования конфликта. Авторы обратили внимание, что на сегодняшний день Вооруженные силы РФ контролируют около 20% украинской территории, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет военного потенциала для отвоевания этих земель.

В материале отметили, что избранный президент США Дональд Трамп может достичь перемирия, но не сможет сделать это за сутки, как сам заявлял. Тем не менее, подчеркивает Daily Express, не стоит ожидать, что избранный глава Белого дома отвернется от Украины.

Газета отмечает, что команда Трампа разработала основу мирного соглашения, и он, скорее всего, будет навязывать условия обеим сторонам. Трамп может угрожать сокращением помощи Украине, если она не примет условия, и наоборот, увеличивать помощь, если Россия откажется заключать договор.

Ранее финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине.