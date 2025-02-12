Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дерматолог рассказала, как избавиться от «красного лица»

Дерматолог Мовсарова: лазерное лечение поможет избавиться от розацеа
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Розацеа или «красное лицо» является хроническим кожным заболеванием, которое проявляется покраснением кожи на лице и расширением мелких и поверхностных сосудов, избавиться от него без консультации дерматолога или дерматокосметолога не получится. Об этом «Пятому каналу» рассказала дерматолог-косметолог, специалист по лечению проблемной кожи Элина Мовсарова.

По ее словам, врач проведет исследование и сможет назначить грамотное лечение. Она уточнила, что болезнь лечат системной терапией, которая состоит из инъекционных процедур, фотодинамической, лазерной и инфузионной терапии, медикаментозного лечения и подбора уходовой косметики.

«Мезотерапия, ботулинотерапия, фото- и лазерное лечение — это самые современные методы решения проблемы. Они дают стойкий результат на длительный период. Облегчается состояние кожи, нивелируются все признаки, и эстетически пациент выглядит намного лучше, чем до проявления заболевания. Я это называю эффектом фотошопа», — отметила Мовсарова.

Эксперт добавила, что при таком заболевании важно скорректировать питание, чтобы снизить риск обострения. Так, стоит исключить алкоголь, отказаться от острой и жирной пищи и придерживаться дробного питания.

Врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова до этого говорила, что спиртные напитки – это сильнейший триггер, который может спровоцировать и обострить серьезные кожные заболевания, среди которых – акне, розацеа, аллергические высыпания. Это связано с тем, что в момент потребления алкоголя происходит сильный выброс в кровь гормона кортизола, объяснила она.

Ранее были названы заболевания, на которые указывает потливость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами