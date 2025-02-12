Дерматолог рассказала, как избавиться от «красного лица»

Розацеа или «красное лицо» является хроническим кожным заболеванием, которое проявляется покраснением кожи на лице и расширением мелких и поверхностных сосудов, избавиться от него без консультации дерматолога или дерматокосметолога не получится. Об этом «Пятому каналу» рассказала дерматолог-косметолог, специалист по лечению проблемной кожи Элина Мовсарова.

По ее словам, врач проведет исследование и сможет назначить грамотное лечение. Она уточнила, что болезнь лечат системной терапией, которая состоит из инъекционных процедур, фотодинамической, лазерной и инфузионной терапии, медикаментозного лечения и подбора уходовой косметики.

«Мезотерапия, ботулинотерапия, фото- и лазерное лечение — это самые современные методы решения проблемы. Они дают стойкий результат на длительный период. Облегчается состояние кожи, нивелируются все признаки, и эстетически пациент выглядит намного лучше, чем до проявления заболевания. Я это называю эффектом фотошопа», — отметила Мовсарова.

Эксперт добавила, что при таком заболевании важно скорректировать питание, чтобы снизить риск обострения. Так, стоит исключить алкоголь, отказаться от острой и жирной пищи и придерживаться дробного питания.

Врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова до этого говорила, что спиртные напитки – это сильнейший триггер, который может спровоцировать и обострить серьезные кожные заболевания, среди которых – акне, розацеа, аллергические высыпания. Это связано с тем, что в момент потребления алкоголя происходит сильный выброс в кровь гормона кортизола, объяснила она.

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