Названы заболевания, на которые указывает потливость

Повышенная потливость может возникать при розацеа — хроническом заболевании кожи, сбоях в работе щитовидной железы и раке у людей старше 80 лет. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

По словам врача, у женщин в период менопаузы приливы жара и повышенное потоотделение может наблюдаться из-за снижения уровня женского гормона эстрогена. Однако для всех остальных людей потливость может быть тревожным признаком.

Одной из возможных причин усиленного потоотделения является розацеа. Это хроническое заболевание кожи, характеризующееся стойким расширением капилляров в виде образования красноватой сыпи. При розацеа кожа лица может начать «гореть», что заставляет организм охлаждаться, выделяя пот.

Чрезмерное потоотделение также может быть признаком заболевания щитовидной железы, которая помогает регулировать обмен веществ в организме. Другие признаки сбоев в работе этого органа могут включать усталость, увеличение веса, депрессию и мышечные боли.

В редких случаях потливость способна сигнализировать о раке. Несколько видов рака крови, связанные с этим симптомом, чаще встречаются у людей старше 80 лет.

Некоторые люди также потеют после употребления определенных продуктов, а также алкоголя и кофеина. Чтобы понять, какой именно продукт вызывает потливость, рекомендуется вести дневник питания.

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