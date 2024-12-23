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Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать кожные заболевания

Дерматовенеролог Михайлова: алкоголь провоцирует развитие акне и розацеа
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Спиртные напитки – это сильнейший триггер, который может спровоцировать и обострить серьезные кожные заболевания, среди которых – акне, розацеа, аллергические высыпания. Это связано с тем, что в момент потребления алкоголя происходит сильный выброс в кровь гормона кортизола, объяснила RT врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Кортизол запускает «каскад изменений» на гормональном уровне, а это грозит разрушительными последствиями. У человека усиливается аппетит, при этом активируется созревание жировых клеток — адипоцитов, из-за чего наблюдается потеря упругости кожи, повышение чувствительности. Сказывается это не только на коже – также выпадают волосы, кости становятся хрупкими, человек чувствует тревогу, предупредила врач.

Алкоголь обезвоживает организм и дает скачок глюкозы и инсулина в крови, что приводит к разрушению коллагена I и III типа и запуску процесса воспаления. При этом сосуды расширяются, у людей с хрупкими стенками капилляров становятся заметными признаки купероза, кожа краснеет.

«Исследователи предполагают, что при распаде ацетальдегида и ацетона – метаболитов алкоголя – образуется гистамин, вызывающий расширение сосудов дермы и покраснение лица, а также аллергический зуд», – пояснила Михайлова.

Все это приводит к такому хроническому дерматозу, как розацеа. Помимо этого, алкоголь нарушает выработку мелатонина почти на 30%, что приводит к плохому сну, отекам. Врач посоветовала выпивать после каждого бокала любого алкоголя стакан воды, подчеркнув, что это позволит избежать обезвоживания и в целом снизить негативное влияние спиртного.

Ранее врач назвала продукты, от которых стоит отказаться при проблемах с кожей.

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