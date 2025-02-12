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Центнер имитированной икры из «Светофора» арестовали в Дагестане

Mash Gor: в Дагестане арестовали центнер имитированной икры из «Светофора»
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Стрингер/Sputnik/РИА Новости

В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора арестовали 101 килограмм имитированной икры из магазина «Светофор». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что в продукте обнаружили многократное превышение ядовитого свинца. Разрешительные документы аннулировали.

6 февраля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к процедуре ликвидации холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью сети дискаунтеров «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Это решение потенциально может привести к закрытию более 4000 магазинов.

Эта информация появилась на фоне недавних проверок Роспотребнадзора, которые уже привели к приостановке работы четырех магазинов «Светофор» в Москве на срок от двух до трех месяцев. По сообщениям СМИ, под угрозой закрытия находится значительная часть столичных магазинов сети. Всего в Москве и Московской области работает несколько десятков магазинов «Светофор».

Как стало известно ранее, проверки были инициированы после обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского в конце декабря 2024 года. Он указал на многочисленные нарушения, связанные с продажей некачественных и небезопасных товаров в магазинах сети «Светофор».

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что половина исков к розничным сетям касается «Светофора».

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